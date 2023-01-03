Alkollü içecek ve sigaraya ÖTV zammı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alkollü içeceklere ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belirlendi. Buna göre ÖTV tutarlarındaki artış yüzde 22,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verisi ile birlikte yurt içi üretici fiyat endeksini de aktardı.

2022 yılının Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 olurken; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 97,72 arttı ve aylık yüzde 0,24 ise azaldı.

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE de açıklanan son veriden sonra yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.

Alkollü içki ve sigarada yüzde 22,3'lük fiyat artışı

TÜİK'in paylaştığı rakamlar sonrası alkollü içecekler ve sigarayı da içeren tütün ürünleri Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı. Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.

En ucuz sigaranın 33 lira olması bekleniyor

Kesin rakam ise Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Öte yandan son sigara zammı sonrası en düşük sigara fiyatı 29.5 liraya yükselmişti.

En yüksek sigara fiyatı da 48 liraya ulaşmıştı.

Aksi bir karar alınmayıp otomatik oranda artış yapılırsa en ucuz sigara fiyatı ortalama 33 liraya yükselecek.

Bu da yaklaşık 3.5 liralık bir zam anlamına geliyor.

Ayrıca artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 5,39 liraya çıktı.