Alman medyasından muhalefete parçalanmış hilal ile destek Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatmaya çalışan Der Spiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kötüleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Türkiye'nin gündemi olan seçimler Avrupa basını tarafından yoğun ilgi görüyor.

14 Mayıs'a odaklanan Batı medyası her gün farklı bir analiz yayınlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istemeyen ABD, İngiliz, Fransız medyasına Almanlar da eklendi.

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya merkezli Der Spiegel dergisinin son kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak "Yenilmez" ifadeleri kullanıldı.

Kaos çıkar algısı

"Erdoğan kaybederse ne olur?" diye sorgulanan analizde kaos mesajı verilerek, Türkiye'de demokratik şekilde gerçekleştirilen seçimler için algı çalışması yapıldı.

Bir diğer ayrıntı ise Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü'nde yaptığı görüşmede oturdukları koltuklar oldu.

Koltuk hazımsızlığı

Merkel'in Osmanlı döneminden yadigar koltuğa oturtulmasının rahatsızlığını yaşanan Almanlar, seçim propagandası için bu detayı atlamadı.

Dergi kapağında koltuğun üzerinde bulunan hilali parçalayarak Osmanlı'nın yıkılışına gönderme yaptı.

Sultan Abdülaziz'in 1866 yılında yaptırdığı ve Sultan 2. Abdülhamid döneminde devletin yönetim binası olan köşkteki yangından sonra hasar gören koltuk, onarılarak yıllar sonra ait olduğu yere konulmuştu.