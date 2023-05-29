Almanya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. İki lider, yeni dönem için ülkeler arası ilişkileri de konuştu.

AA

Türkiye seçimini yaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha göreve getirdi.

Seçim zaferi, dünyada yankı buldu.

Türk halkı için hayırlı olmasını diledi

Dünden bu yana birçok ülkenin liderinin tebriğini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz da aradı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Scholz, Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki ülkenin ilişkileri

Görüşmede, Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.