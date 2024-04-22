Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da döner kesti Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.

AA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye geldi.

Üç gün sürecek görüşmelerde bulunacak Steinmeier, bugün ziyaretin ilk durağı olan İstanbul'a indi.

Almanya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti, İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet karşıladı.

Döner kesti

Alman lider, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında düzenlenen törene katıldı.

Steinmeier, rezidansta, Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'le birlikte döner kesti.

Keleş'in Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Steinmeier, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtti.

"Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor"

Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." dedi.

Keleş de böyle anlamlı bir ziyarette Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt ile spor, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin davetliler katıldı.

Döneriyle geldi

Öte yandan Almanya lider Steinmeier'ın, Türkiye'ye gelirken uçağıyla Almanya'dan 60 kilo döner getireceği duyurulmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)