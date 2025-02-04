Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 2-5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Steinmeier, yarın Türkiye’de olacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yarın Ankara'ya geleceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak.



Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz.