Almanya Dış Temsilcikleri Türkiye'de Ocak-Mayıs arasından 100 bin Schengen vizesi verdi

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Avrupa Birliği Ülkelerine gitmek için ilk yol Schengen vizesi almaktan geçiyor.

Vize başvurularında gerekli olan belgeler gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösteriyor.

Bu kapsamda Avrupa ülkelerine gitmek isteyen vatandaşların son günlerde işleri zorlaştı.

Vize başvurularının ardından ret alanların sayısının da fazla olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda AB ülkeleri ile yaşanan vize sorunlarını hatırlatarak sorunun yakın zamanda çözüleceğini söylemişti.

Red alanların sayısının artmasının üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Türkiye'de 3 büyükşehirde Ocak-Mayıs arasında 100 bin Schengen vizesi verildiği vurgulandı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır.



Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz.



Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır.