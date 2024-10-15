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İsrail, Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana aralıksız vuruyor.

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e ise silahlar, Avrupa ülkelerinden geliyor.

Avrupa Birliği(AB) ülkeleri, başta 2008 tarihli Avrupa Konseyi Ortak Tutum Belgesi olmak üzere AB ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı hareket ediyor ve mühimmat desteğini sürdürüyor.

BAKANDAN SKANDAL SÖZLER

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Alman Federal Meclisinde 10 Ekim'de düzenlenen oturumda yaptığı konuşma tepki çekti.

KATLİAMLARI MEŞRULAŞTIRDI

"Meşru müdafaa elbette sadece teröristlere saldırmak değil, onları yok etmek anlamına gelir." diyen Baerbock, Hamas'ın sivil yerleşim yerleri ve okullara saklandığını iddia etti.

Baerbock, "Bu nedenle BM'ye sivil alanların da teröristler tarafından kötüye kullanıldığı için koruma statüsünü kaybedebileceğini açıkça ifade ettim." demişti.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ BİZİM DE GÜVENLİĞİMİZDİR"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail’in katliamlarını savunduğu parlamentodaki konuşmada uluslararası hukukta savaş suçu sayılan sivil katliamlarını şu sözlerle savundu:

Kendini savunmak, teröristlere saldırmak anlamına geldiği gibi onları yok etmek anlamına da geliyor. Bunu açık ve net belirtiyorum. Çünkü Hamas teröristleri insanların arkasına ya da okullara saklandığı için çok zor bir meseleyle karşı karşıyayız. Ama bu yüzden geri adım atmayacağız. Birleşmiş Milletler önünde de açıkça söyledim. Teröristlerin bu durumu kötüye kullanmasından dolayı sivil yerler de dokunulmaz statülerini kaybeder. Almanya bu duruşu destekliyor ve bu bizim için güvenlik anlamına geliyor. İsrail’in güvenliği bizim de güvenliğimizdir.

BM'DEN SERT TEPKİ

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Filistinli sivillere yönelik İsrail saldırılarını meşrulaştıran ifadelerine sert tepki gösterdi.

Albanese, Baerbock'un açıklamalarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

"KATLİAMALARI NASIL MEŞRULAŞTIRDIINI AÇIKLAMALIDIR"

Almanya'nın İsrail-Filistin konusunda takındığı tutumdan ve bunun "tehlikeli sonuçlarından" endişe duyduğunu belirten Albanese, "Bakan Baerbock iddia ettiği hususlara ilişkin kanıt sunmaya davet edilmeli ve ardından 'sivil yerlerin koruma statüsünü kaybetmesinin' İsrail'in Gazze'de ve başka yerlerde gerçekleştirdiği katliamları nasıl meşrulaştırdığını açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

Albanese, "Almanya, uluslararası suçlar işleyen bir devletin yanında olmaya karar verdiyse bu siyasi bir tercihtir ancak hukuki sonuçları da vardır. Siyasetin iğrenç bir şekilde başarısız olduğu yerde adalet galip gelsin." mesajını paylaştı.