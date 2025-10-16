Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, yarın Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'ye gelecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın Alman mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye-Almanya ilişkilerine, iki ülke arasındaki üst düzey istişare ve diyalog mekanizmalarının önemine vurgu yapması bekleniyor.

EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER

Gelişen ikili ekonomik ve ticari ilişkilerden duyulan memnuniyeti ifade edecek olan Fidan'ın, Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantısı ve 'Enerji ve Maden Forumu'nun önümüzdeki dönemde düzenlenmesinin ekonomik ve ticari ilişkilere ivme kazandıracağını vurgulaması öngörülüyor.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Almanya ile enerji iş birliğini stratejik bir yaklaşımla geliştirme iradesini ortaya koyması, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerini paylaşması, Türkiye'nin, Avrupa'da oluşturulacak güvenlik stratejilerinin NATO şemsiyesi altında eş güdüm halinde yürütülmesine verdiği önemi vurgulaması öngörülüyor.

GAZZE GÜNDEME ALINACAK

Savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularına ve AB'nin SAFE mekanizması kapsamındaki olası iş birliği imkanlarına değinmesi öngörülen Fidan'ın, Türkiye'nin, Almanya'daki Türk toplumunun huzur ve refahına atfettiği önemi vurgulaması, Orta Doğu, Ukrayna ve Suriye meseleleri başta olmak üzere bölgesel ve küresel sınamalar hakkında Türkiye'nin tutumunu aktarması da bekleniyor.

Ayrıca Türkiye'nin Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarını yakından takip ettiğini ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını beklediğini ifade etmesi, ateşkes anlaşmasıyla yakalanan olumlu ivmenin Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümü için hizmet etmesi gerektiğini vurgulaması, Gazze'ye insani yardımların hızlı ve kesintisiz biçimde ulaştırılması gerektiğini belirtmesi bekleniyor.

MERZİ'İN DE TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Bakan Wadephul'un yapacağı ziyaretin ardından Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in de önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.