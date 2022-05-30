Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi tartışıyor

Ülkede mevcut emeklilik yaşını 65'ten 70'e yükseltilmesine ilişkin verilen kanun teklifi reddedildi.

Türkiye'de olduğu gibi diğer ülkelerdeki emeklilik yaşı, kamuoyunun gündemini oluşturuyor.

Yaşam süresinin uzamasını ve sağlık sisteminin gelişmişliğini gerekçe gösteren hükümetlerden son olarak Almanya da emeklik yaşını yükseltilmesini gündemine aldı.

Mevcut yasal duruma göre, Almanya’da emeklilik yaşı şu anda 65 olurken 2029 yılına kadar kademeli olarak 67’ye çıkarılması planlanıyor.

70'e yükselsin

Ancak bu yaşla yetinmeyen Alman hükümeti alt sınırı 70 yaşına çekmeyi düşünüyor.

Hükümetin bu çalışmaları sonrası ülkedeki bazı ekonomistler artan enflasyona karşı emeklilik yaşını 70’e yükseltme önerisini reddetti.

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geri adım atıldı

Alman Bakan, emeklilik yaşının yükseltilmeyeceğini belirterek “Bir çelik fabrikasında veya süpermarkette işçi olarak ya da polis memuru, hemşire olarak 70 yaşına kadar çalışmanız gerektiği fikrine ancak tamamen farklı bir dünyada yaşayan insanlar sahip olabilir. Bu, Almanya’daki birçok insan için hayatın gerçekleriyle uyuşmayan bir tartışmadır” ifadelerini kullandı.

"Bu değişmeyecek"

Heil, iktidar koalisyonunda yasal emeklilik yaşını yükseltmeme konusunda anlaştıklarını dile getirerek, “Bu değişmeyecek” ifadelerini kullandı.