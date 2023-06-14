Almanya Sağlık Bakanı'ndan şaşırtan paylaşım Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach, eczacıların, bürosunun bulunduğu bina önünde toplanarak grev yaptığını duyurdu.

DHA

Almanya’da eczacılar, artan maliyetlere ve enflasyona rağmen eczacılara son on yılda herhangi bir ücret ayarlaması yapılmadığı için bugün geniş çaplı bir grev düzenledi.

Eczacılar ücret artışı ve daha fazla personel talep ediyor.

Ancak eczacıların talepleri hükümet tarafından görmezden geliniyor.

Konuyla ilgili Almanya Federal Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach'tan bir açıklama geldi.

"Ofisimin önünde büyük bir eczacı grevi var"

Bakan Lauterbach, eczacıların grevini şaşkına çeviren bir şekilde yorumladı.

Lauterbach paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ofisimin önünde büyük bir eczacı grevi var. ‘... biz çoğuz, sesimiz daha yüksek çünkü o bizim paramızı çalıyor...’ diye slogan atıyorlar.”