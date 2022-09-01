Almanya'da akaryakıt fiyatlarında litre başına 40 centin üzerinde artış yapıldı. Benzin istasyonlarında araç kuyrukları meydana geldi.

Almanya’da hükümetin akaryakıt için verdiği vergi indirimi desteğinin dün gece itibarıyla sona ermesinin ardından bu sabah, motorin fiyatı 2,30 euronun üzerine çıktı.

Dün 1,90 euroya satılan motorin, bugün bazı kentlerde 2,39 euroya satılmaya başlandı.

Ayrıca 1,75 civarında olan benzin de 2,20 ila 2,30 euroya arasında satışa sunuldu.

Almanlar benzin istasyonlarına koştu

Gelen zammın ardından bazı bölgelerde benzin istasyonlarında kuyruk oluştu.

Akaryakıtı zamsız fiyattan almak isteyen Almanlar, benzinlikleri doldurdu.

Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturan Almanların bekleyişi böyle görüntülendi.

Almanya'da akaryakıta gelecek zam benzin istasyonlarında kuyruk oluşturdu ViDEO