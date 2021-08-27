Almanya’da Atatürk’ün yer aldığı afişlere tepki

Seçimlere kısa bir süre kala partiler çalışmalarına hız verirken, Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı ve “Atatürk de AfD’ye oy verirdi” sözlerinin kullanıldığı afişler büyük tepki çekti.

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde, aşırı sağcı parti AfD’den aday olan Marcel Goldhammer ile Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Frank-Christian Hansel için hazırlanan dijital afişlerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı kullanıldı.

Afişlerin birinde, AfD’nin Berlin’in göçmen mahallelerinden Neukölln adayı Marcel Goldhammer ile Atatürk’ün fotoğrafları arka arkaya yer aldı ve Türkçe olarak “Atatürk de AfD’ye oy verirdi” sözleri yazıldı.

PAYLAŞIP, SİLDİ

Goldhammer’in, Almanca tercümesine de yer verilen afişi Facebook sayfasından paylaştığı ve daha sonra sildiği iddia edildi.

Ancak ne Goldhammer’in ne Hansel’in ne de AfD’nin resmi sosyal medya hesaplarında bu afişler bulunmuyor.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Afişlerin kim ya da kimler tarafından hazırlandığı henüz belirlenemezken, Almanya’da yaşayan Türkler, Atatürk’ü ırkçı gibi gösteren afişlere sert tepki gösterdi.

CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, “Bunu şiddetle kınıyoruz. Sosyal medyada paylaşılan bu görseli biz partinin karanlık emellerine hizmet etmemek amaçlı kullanmıyoruz.” dedi.