Almanya'da depremzedelere küfür eden gurbetçi özür diledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde deprem bölgesinden açık ara farkla destek almasına tepki gösteren muhalif seçmen, depremzedelere ettiği küfür ve hakaretlerin ardından özür videosu yayınladı.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerinin yankısı sürüyor.

Tarihin en önemli seçimlerinde ikinci tura hazırlanılırken, ilk turdaki sonuçlar muhalif kesim tarafından tartışılmaya devam ediyor.

En yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önünde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinden büyük bir destek aldı.

Bu durum ise CHP'li seçmeni öfkelendirdi.

Bunun üzerine sosyal medya hesapları üzerinden hakaret yağdıran seçmenler, gündem oldu.

Bunlardan biri de Almanya'da dönercilik yapan bir gurbetçi...

Depremzede vatandaşlara kin kusan şahsın beddua ettiği anlar sosyal medyada tepki çekti.

"Müstahaksınız yani… Müstahaksınız. Ohh…"

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kendi cebimden 12 bin euro para size yardım gönderdim. Haram zıkkım olsun. Erdoğan’a oy verenler haram zıkkım olsun. Ama şunu söyleyeyim. Bu saatten sonra sizin gibi pisliklere, adilere… Tekrar söylüyorum altını çizerekten. Oy kullananlara Erdoğan’a oy verenlere… Müstahaksınız yani… Müstahaksınız. Ohh…"

"Biz Avrupa'daki insanları gaza getiriyorlar"

Hakkında soruşturma başlatılan gurbetçiden bu kez özür videosu geldi.

Yayınlanan videoda, "Bundan sonra tövbeler olsun Türkiye'deki sokak röportajlarını, haberleri izlemeyeceğim. Çünkü biz Avrupa'daki insanları gaza getiriyorlar. Ben de gaza gelen insanlardan bir tanesiyim. Hepinizden özür diliyorum." ifadeleri kullanıldı.