Almanya'da donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken Çinli tutuklandı

AA & Ensonhaber

Alman kamu yayın kuruluşu WDR’nin haberine göre, 9 Aralık’ta Kiel-Wik deniz üssünde izinsiz fotoğraf çekerken tespit edilen bir Çin vatandaşı, güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

CASUSLUK ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Şahsın cep telefonu ve diğer kişisel eşyaları, Schleswig-Holstein Eyalet Kriminal Polis Ofisi tarafından detaylı incelemeye alındı. Casusluk şüphesiyle gözaltına alınan kişinin, yabancı bir istihbarat servisiyle bağlantılı olup olmadığı ve çektiği fotoğrafların casusluk amacı taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

Alman askeri istihbarat raporlarına göre, Bundeswehr'e yönelik casusluk girişimlerinin son dönemde belirgin şekilde arttığına dikkat çekiliyor.