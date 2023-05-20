Almanya'da gurbetçiler oy kullanmak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı. Almanya’daki gurbetçiler de sabahın erken saatlerinde sandıklara akın etti.

ensonhaber.com Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Cumhur İtti TBMM'de çoğunluğu ele alırken, Cumhurbaşkanı adayları arasında yüzde 50+1 oy oranına ulaşan olmadı. Buna rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir seçimde daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı. Oy verme işlemi başladı Şimdilerde ise 28 Mayıs seçimleri için çalışmalara başlandı. Yurt dışı temsilciliklerinde ise seçmenler bugün sandığa giderek oy verme işlemine başladı. Seçmenlerin yüzde 65.4'ü Erdoğan dedi Gözler ise ilk tura dikkat çeken Almanya'ya çevrildi. ülkede ilk turda sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Seçmenlerin yüzde 65.4'ü Erdoğan'a oy verirken, Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin oranı ise yüzde 32,52 oldu. Kilometrelerce kuyruk oluştu İkinci tur için harekete geçen gurbetçiler, bugün adeta sandıklara akın etti. Stuttgart şehrinde kaydedilen bir görüntüde, Türk vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Yurt dışında seçime katılım oranı yüzde 53 olarak açıklanmıştı. İkinci tur ile birlikte sandıklarda rekor bir katılım bekleniyor.