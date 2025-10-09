Almanya'da İsrail protestolarında sert müdahale: Brandenburg Kapısı'na İsrail bayrağı yansıtıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Hamas ile İsrail, barış müzakereleri gerçekleştirerek ateşkes uzlaşması sağladı.

TÜM DÜNYADAN SESLER YÜKSELİYOR

Saldırıların 2. yılını geride bırakmasıyla tüm dünyadan yükselen sesler gün geçtikçe artıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de İsrail karşıtı protestolar gerçekleştiriliyor.

İSRAİL PROTESTOLARINDA AKTİVİSTLERE SERT MÜDAHALE

Son olarak halkın sloganlar ve pankartlar eşliğinde yaptığı protestolardan birinde ise kent polisi, sert müdahalede bulundu.

Polis, göstericilere zor kullanarak protestoları durdurmaya çalıştı.

İSRAİL BAYRAĞI YANSITILDI

Halk bu duruma direnerek Gazze'deki katliama seslerini çıkartmaya çalıştıkları sırada ise kentin simge yapılarından olan Brandenburg Kapısı'nın dış yüzeyine, İsrail bayrağı yansıtıldı.

Bayrak "Bring Them Home Now" (Onları Eve Getirin) mesajıyla yapının dış yüzeyini aydınlattı.

ULUSLARARASI TEPKİYE RAĞMEN ALMANYA'NIN TAVRI DEĞİŞMİYOR

Nazi Almanya'sının 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği Yahudi soykırımından bu yana Almanya'nın, İsrail'e karşı duyduğu suçluluk psikolojisi ve tavrı, Gazze'de 67 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine rağmen değişmedi.

Bu tavır, özellikle İsrail'in Gazze'deki acımasız saldırılarına yönelik artan uluslararası eleştirilere rağmen, Almanya İsrail'e olan desteğini sürdürüyor.