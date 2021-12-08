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    Almanya'da Olaf Scholz, Federal Meclis'te ilk tur oylamasında başbakan seçildi

    Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamanın ilk turunda başbakan seçilen Olaf Scholz yemin ederek görevine resmen başladı.
    • AA
    • 08.12.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 15:56
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    Almanya'da Olaf Scholz, Federal Meclis'te ilk tur oylamasında başbakan seçildi

    Almanya'da Angela Merkel döneminin sona ermesiyle birlikte yeni döneme giriliyor.

    Yeni koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) hükümeti kuruldu.

    YENİ BAŞBAKAN BELLİ OLDU

    SPD Milletvekili Olaf Scholz, Federal Meclis’te başbakan seçildi.

    Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada, Scholz, ilk turda oylamaya katılan 707 milletvekilinden 395'inin oyunu aldı.

    Oylamada 303 "hayır" oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

    Olaf Scholz'un Almanya Federal Meclisi'nde yemin etti VİDEO

    ATAMA BELGESİNİ ALIP YEMİN ETTİ

    Böylelikle başbakan seçilen 63 yaşındaki Scholz, Cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den atama belgesini aldı.

    Belgesini alarak meclise dönen Scholz, Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın elinde tuttuğu yemin metnini okuyarak görevine resmen başladı.

    Almanya da Olaf Scholz, Federal Meclis te ilk tur oylamasında başbakan seçildi #1

    Almanya da Olaf Scholz, Federal Meclis te ilk tur oylamasında başbakan seçildi #2

    Almanya da Olaf Scholz, Federal Meclis te ilk tur oylamasında başbakan seçildi #3

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