Almanya'daki PKK yandaşları bozkurt işareti yapan Türk'e saldırmaya çalıştı Almanya'da PKK sempatizanlarının terör paçavrası salladığı gösteride, yanlarından aracıyla geçerken polis tarafından durdurulan bir Türk, terör sevicilere bozkurt işareti yapınca ortalık karıştı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin uzun yıllardır kökünü kazımak için büyük mücadele verdiği terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki sempatizanları rahat durmuyor.

Hemen bütün ülkelerde örgütlenmeye çalışan terör seviciler zaman zaman ülkelerin ifade özgürlüğü kurallarını istismar ederek kimi zaman ise bizzat yetkililerin koruması altında PKK terör örgütüne destek gösterileri düzenliyor.

PKK'lılar Almanya'da sokağa indi

Son dönemde İsveç'te sık sık meydana gelen terör sevicilerinin paçavralı gösterilerinden biri bu kez Almanya'da yaşandı.

PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan posterleri ve PKK paçavralarının taşındığı, örgüt lehine sloganların atıldığı gösteri sırasında bölgeden aracıya geçen bir Türk, PKK sevicilerini adeta çıldırttı.

Terör sevicilere bozkurt işareti ile cevap

Polis tarafından PKK'lıların üzerine aracını sürdüğü gerekçesiyle durdurulan Türk, kalabalığa bozkurt işareti yaptı.

Tek başına yüzlerce terör seviciye kafa tutan Türk'ün bu tutumu PKK grubunu ateşledi.

Yapılan bozkurt işaretine sinirlenen PKK destekçileri cesur adamın üzerine yürümek istedi.

Polis PKK'lıların saldırısını önlerken o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.