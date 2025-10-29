Almanya'dan, İsrail'e çağrı: Askeri itidal göstermeye çağırıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İşgalci İsrail ateşkesi ihlal etti, Almanya'dan açıklama geldi...

İsrail’in Hamas ile varılan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenlemesinin ardından Almanya’dan açıklama geldi.

''KALICI BİR BARIŞ İÇİN UMUT VAR''

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Doğu ziyareti öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Orta Doğu bir dönüm noktasında. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından kalıcı bir barış için umut var.

Bu umut için çalışmaya devam etmeliyiz. Artık tüm çabalar, bölge halkının beklentilerini karşılamaya yönlendirilmelidir" dedi.

''ÇATIŞMA HABERLERİ BENİ DERİN ENDİŞEYE SÜRÜKLÜYOR''

Wadephul, İsrail’in saldırılarına atıf yaparak, "Son zamanlarda yeniden başlayan çatışma haberleri beni derin bir endişeye sürüklüyor.

Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, silahlarını bırakması ve ölen esirlerin cenazelerini teslim etmesi gerekiyor.

İsrail'i, daha fazla acıyı önlemek için askeri itidal göstermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALMANYA DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK

Almanya’nın 20 maddelik ateşkese ve sonrasına ilişkin plana destek sağlamaya devam edeceğini söyleyen Wadephul, Orta Doğu seyahati sırasında Almanya’nın bir sonraki adımlara nasıl ve nerede eşlik edebileceğini ve destekleyebileceğini görüşeceğini ifade etti.

BÖLGE DEVLETLERİYLE KOORDİNASYONDA OLACAĞINI AÇIKLADI

Alman Bakan, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer bölgesel ortakların Gazze savaşındaki arabuluculuk çalışmalarının değerli olduğunu, kalıcı çözümlere ancak bölgedeki stratejik ortaklarla ulaşılabileceğini ifade ederek, temaslarında bölge devletleriyle yakın koordinasyonda olacağını açıkladı.