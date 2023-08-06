Almanya'ya giden Türk doktorlar bir araya geldi Türkiye'den Almanya'ya giden doktorlar, Hannover buluşmasında bir araya geldi. Buluşmadan kare paylaşan doktorlar, "Sayımız hızla atıyor" notunu düştü.

Türkiye'de yaşanan siyasi durumdan rahatsız olan bazı meslek gruplarına mensub vatandaşlar, Türkiye'yi terk etmeye başladı.

Eğitim aldıktan sonra mesleklerini yurt dışında yapmak isteyenler ve bunu da sosyal medyadan paylaşanlar, "Türkiye bir doktor, mühendis, mimar kaybetti. Almanya, ABD bir doktor, mühendis, mimar kazandı" notunu düşüyor.

Türkiye'de okuyan ancak buna rağmen yurt dışını tercih edenler, sosyal medyada bazı kesimler tarafından da eleştiriliyor.

Özellikle doktorların yurt dışında gitmesi tepki çekiyor. Almanya'yı tercih eden ve orada bir araya gelen doktorlar ise çektikleri kareyi de sosyal medyadan paylaşıyor.

Türk doktorların Almanya buluşması

Almanya'da toplanan Türk doktorlar, Hannover buluşmasında bir araya geldi.

Doktorlar paylaştıkları fotoğrafa, "Sayımız hızla artıyor" notunu eklemeyi ihmal etmedi.

Doktorların arasında tesettürlü kadınların olması da dikkati çekti. 90'lı yıllarda Türkiye'de sorun haline gelen tesettür nedeniyle birçok öğrencinin canı yandı.

Okullardan atılan ve eğitim hakları ellerinden alınan kadın öğrenciler, uzun bir süre bunun mücadelesini verdi.

Tesettürlü Türk doktorların Almanya'daki fazlalığı...

Tesettür, Türkiye'nin yıllarca kanayan yarası olurken ve mücadele sürerken, kadın doktorların Almanya'da sayısının fazla olması, "Mücadele bunun için miydi?" yorumlarına neden oldu.