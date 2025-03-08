Her yıl Ramazan ayında, orucu bozan konular başta olmak üzere çeşitli sorular gündeme geliyor.
Doğru ve güvenilir cevaba ulaşmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hizmet verilen 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattını arıyor.
Böylelikle çağrılarda Ramazan ayında artış yaşanıyor.
2012 YILINDAN BERİ HİZMET VERİYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, 2012'de 190 numarasını alan fetva hattının tüm illerde hizmet vermeye başladığını söyledi.
Fetva hattının 2021'e kadar sadece illerin müftülükleriyle sınırlı olduğunu belirten Kılıç, 2021'den itibaren çağrı merkezi sistemine geçiş yaptıklarını, vatandaşların nerede olurlarsa olsun fetva hattına bağlanabildiğini ifade etti.
"REKOR KIRDI"
Türkiye'nin neresinde olursa olsun arayanların ortalama 30 saniyede fetva hattına bağlandığını aktaran Kılıç, "Ramazan'dan önce fetva hattına günde ortalama 4-5 bin soru gelirken, Ramazan'da her gün 18 binin üzerinde seyrediyoruz. 3 Mart Pazartesi 19 bin 208 soruya cevap vermek suretiyle bu alanda bir rekor kırdık." bilgisini paylaştı.
EN ÇOK SORULAN SORU
Kılıç, gelen sorularla ilgili, "En çok karşılaştığımız sorular, orucu bozan ve bozmayan meselelerle ilgili." dedi.
"İSTANBUL'DAN ÇOK SORU GELİYOR"
Çağrı merkezi sistemiyle en çok sorunun hangi ilden geldiğine dair verilerin alındığını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:
İstanbul, nüfus yoğunluğuna paralel olarak en çok soru aldığımız ilimiz. Ankara ve İzmir bunu takip ediyor. Yani Türkiye'nin nüfus yoğunluğuna paralel olarak soru istatistiğinin iller bazında arttığını görüyoruz. İstanbul, günlük 5-6 bin soruyla zirvede yer alıyor.
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