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    Alp Kırşan'ın acı günü: Babasını kaybetti

    43 yaşındaki ünlü isim, babası Erdinç Kırşan'ın vefat haberi ile yıkıldı. Kırşan, acı haberi "Canım babamızın vefatını paylaşmak çok zor" şeklinde aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:56
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    Alp Kırşan'ın acı günü: Babasını kaybetti

    Ünlü sunucu ve oyuncu Alp Kırşan acı haber ile sarsıldı.

    43 yaşındaki Kırşan, babası Erdinç Kırşan'ı kaybetti.

    Bir süredir Bodrum'da yaşayan Kırşan, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

    "Canım babamızın vefatını paylaşmak çok zor"

    Alp Kırşan, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır." şeklinde aktardı.

    "Nurlar içinde uyu güzel babam"

    Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için... Şimdiden özlemle..." mesajını paylaştı.

    Takipçileri ve sevenleri ünlü çifte başsağlığı mesajları ile destek oldu.

    Alp Kırşan ın acı günü: Babasını kaybetti #1

    Alp Kırşan ın acı günü: Babasını kaybetti #2

    Alp Kırşan ın acı günü: Babasını kaybetti #3


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