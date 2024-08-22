Gabar’da petrol üretimi 107 bin 621 varile ulaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgaz üretiminde yeni rekorların kırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye, enerji alanında yeni adımlar atmaya ve attığı adımların da karşılığını almaya devam ediyor.

Atılan yeni adımlar ve kırılan yeni rekorlara ilişkin de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sık sık bilgilendirme yapıyor.

Bakan Bayraktar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni zirveyi duyurdu.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRME YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz.

GÜNLÜK 7.6 MİLYON DOĞALGAZ ÜRETİMİ

Bakan Bayraktar'ın paylaşımına göre, 17 Ağustos'ta petrol üretimi günlük 107 bin 621 varile, doğalgaz üretimi ise 15 Ağustos'ta günlük 7 milyon 609 bin 427 metreküpe çıktı.

TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ ÜRETİMİ ARTTI

Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı Eylül 2023 itibarıyla üreterek sisteme vermeye başlayan Türkiye'nin toplam doğalgaz üretimi, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküp oldu.