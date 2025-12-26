Alparslan Bayraktar: Kış saati uygulaması devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsiminin başlaması ile gündüzler kısaldı, geceler uzadı.

Türkiye'de 2016 yılında kalıcı hale gelen kış saati uygulaması ise her sene olduğu gibi yeniden tartışma konusu oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla yaptığı toplantıda elektrik ve doğalgaz politikalarının yanı sıra kış saati uygulamasına ilişkin de açıklamada bulundu.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Bakan Bayraktar, kış saati uygulamasının sürdürüleceğini açıkladı.

Uygulamanın enerji tüketimine etkisine değinen Bayraktar, "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş." ifadelerini kullandı.

KIŞ SAATİ UYGULMASI NEDİR?

Birçok Avrupa ülkesinde saatler, 30 Mart Cumartesi gününü 31 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alınmaya devam ederken Türkiye’de saatler ileri alınmıyor.

8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirildi.

Söz kararname ile birlikte, 2016 yılından bu yana Türkiye’de devam eden kış saati uygulaması kapsamında, bu yıl da saatler 1 saat ileri alınmayacak.