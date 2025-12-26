Suriye'de bir camide patlama meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de hareketli dakikalar...

Olayda, Suriye'nin Humus bölgesinde bir camide patlama yaşandı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI

Patlama sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Patlama sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

PATLAMA BÜYÜK TAHRİBATA YOL AÇTI

Patlamanın detayları ve nedenine dair resmi açıklamalar henüz gelmedi.

Bölgeden gelen ilk haberlere göre, olayın büyük bir tahribata yol açtığı öğrenildi.

Ayrıca, bölgeden görüntüler de gelmeye devam ediyor.

İÇ SAVAŞ VE GÜVENLİK OLAYLARIYLA GÜNDEMDE

Kent, uzun süredir iç savaş ve güvenlik olaylarıyla gündemde yer alıyor.

Humus'ta buna bağlı olarak zaman zaman patlamalar ve çatışmalar yaşanıyor.

ÖMER ÇELİK MESAJ YAYINLADI

Yaşanan olayın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir mesaj yayınladı ve şöyle dedi;

"Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye’ye başsağlığı diliyoruz. "

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından kınanan bombalı saldırıya dair Türkiye yönetiminden gelen açıklamada, Türkiye'nin de eylemi kınandığı bildirildi.