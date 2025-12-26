Suriye'de bir camide patlama meydana geldi

- Suriye'nin Humus bölgesinde bir camide patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
- Patlamanın nedeni hakkında resmi açıklama yapılmadı ve olay büyük hasara yol açtı.
- Türkiye, saldırıyı kınadı ve Suriye'ye başsağlığı diledi.
Suriye'de hareketli dakikalar...
Olayda, Suriye'nin Humus bölgesinde bir camide patlama yaşandı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI
Patlama sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Patlama sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
PATLAMA BÜYÜK TAHRİBATA YOL AÇTI
Patlamanın detayları ve nedenine dair resmi açıklamalar henüz gelmedi.
Bölgeden gelen ilk haberlere göre, olayın büyük bir tahribata yol açtığı öğrenildi.
Ayrıca, bölgeden görüntüler de gelmeye devam ediyor.
İÇ SAVAŞ VE GÜVENLİK OLAYLARIYLA GÜNDEMDE
Kent, uzun süredir iç savaş ve güvenlik olaylarıyla gündemde yer alıyor.
Humus'ta buna bağlı olarak zaman zaman patlamalar ve çatışmalar yaşanıyor.
ÖMER ÇELİK MESAJ YAYINLADI
Yaşanan olayın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir mesaj yayınladı ve şöyle dedi;
"Kardeş Suriye’nin Humus vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Suriye’ye başsağlığı diliyoruz. "
TÜRKİYE'DEN KINAMA
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından kınanan bombalı saldırıya dair Türkiye yönetiminden gelen açıklamada, Türkiye'nin de eylemi kınandığı bildirildi.