Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar hangi görevlerde bulundu?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, görevini devretti. Bugün yapılan Olağan Genel Kurul'da Ziraat Bankası yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu. Peki, Alpaslan Çakar kimdir?

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevi için beklenen değişim gerçekleşti.

15 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da görevini devretti.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine, Ziraat Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Alpaslan Çakar getirildi.

Bu değişim kararının ardından başta yatırımcılar olmak üzere vatandaşlar, 'Alpaslan Çakar kimdir?' sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar hangi görevler bulundu? İşte, Alpaslan Çakar'ın hayatı ve biyografisi..

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Alpaslan Çakar, 1996 yılında Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlamıştır.

Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atanmış ve Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olmuştur.

2010 yılından itibaren sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini icra etmiştir.

Ocak 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 ile Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Çakar, son olarak 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Kurul'da Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüten Alpaslan Çakar, evli ve dört çocuk babasıdır.

ALPASLAN ÇAKAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?