Alper Çağlar kimdir? Alper Çağlar kaç yaşında, nereli? Alper Çağlar'ın yönettiği dizi ve filmler..

Börü ve Dağ serilerinin yapımcısı yönetmen Alper Çağlar, yeni projesi olan Börü 2039’u duyurdu. Dizi ve filmleri büyük ilgi gören Alper Çağlar kimdir? Alper Çağlar kaç yaşında, nereli?

Daha önce Dağ ve Börü gibi yapımlar ile oldukça ses getiren Alper Çağlar, bilim kurgu türünde bir dizi olarak seyirci karşısına çıkacak olan BÖRÜ 2039 dizi projesi kısıtlı bir bilgi paylaşımıyla BluTV platformunda yayınlanacağı dün akşam duyurdu.

1981 doğumlu yönetmen ve senarist Alper Çağlar, neredeyse lise yıllarından beri sinema ile iç içe olduğunu söylüyor.

Yüksek öğrenimini de aynı alanda Amerika ve Türkiye'de tamamlayan genç sinemacı, bir süredir imza attığı yapımlarla ülkenin gündeminde..

Peki Alper Çağlar kimdir? İşte Alper Çağlar hakkında merak edilenler..

ALPER ÇAĞLAR KİMDİR?

Alper Çağlar, 1 Eylül 1981 yılında Ankara’da doğmuştur. Babası Prof. Dr. Arif Çağlar Kimya Mühendisi ve Rektörlük görevlerinden dolayı ailesi ile beraber farklı şehirlerde yaşamak durumunda kaldı. Bu sebeple ilkokulu Elazığ'da okudu. Annesi Perihan Çağlar'da Kimya Profesörüdür.

Babasının seçildiği Fulbright araştırmaları için Albany, New York, ardından tekrar Ankara ve hemen ardından İstanbul'da yaşadılar.

Liseyi Robert Koleji'nde okudu. Hayatı boyunca irili ufaklı birçok öykü, animasyon ve çizgi romanı tasarladı. Gerçek anlamda ilk filmini Lise ikinci sınıfta iken Kırgızistan'da çektiği belgesel filmi "Not So Far Away" adlı eserle gerçekleştirdi.

Lise bittikten sonra kazandığı burs ile Amerika'da University of Virginia'da Medya İlişkileri, İletişim üzerine okudu. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı.

2004 yılında çektiği “4 saat” isimli film ile devam etti.

Reklam ve film projelerinde yer alan ve sonunda kendi işinin patronu olmaya karar veren Çağlar, 2006’da ÇağlarArts isimli şirketini kurdu. Tam bir yönetmen George Lucas hayranı olan Alper Çağlar, şirketine isim verirken LucasArts’tan ilham aldı.

İlk 2 kısa filmiyle yerel festivallerden ödülleri alan Alper Çağlar, ilk büyük festival başarısını Akbank Kısa Film Festivalinde "Camgöz" adlı noir filmiyle ödül kazanarak aldı.

2008 yılında askerlik görevini kısa dönem yaptı. 2009 yılında ilk uzun metraj filmi “Büşra"yı yaptı. 2012 yılında "Dağ" filmi ile hem eleştirel hem de gişe başarısı kazandı.

2014 yılında “Panzehir” adlı sinema filminin senaristliğini ve yönetmenliğini yapmıştır.

2016 yılında senaryosu ve yönetmenliğini yaptığı "Dağ 2" adlı sinema filmini yapmıştır.

Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı 1’er saatlik 6 bölümden oluşan mini televizyon dizisi BÖRÜ'yü yaptı

ALPER ÇAĞLAR DİZİ VE FİLMLERİ

Yönetmen :

2018 - Börü (Sinema Filmi)

2017 - Börü (Tv Dizisi)

2016 - Dağ 2 (Sinema Filmi)

2014 - Panzehir (Sinema Filmi)

2012 - Dağ (Sinema Filmi)

2009 - Büşra (Sinema Filmi)

2007 - Camgöz (Kısa Film)

2006 - Bukalemun (Kısa Film)

2004 - 4 Saat (Kısa Film)

Senaryo :

2018 - Börü (Sinema Filmi)

2017 - Börü (Tv Dizisi)

2016 - Dağ 2 (Sinema Filmi)

2014 - Panzehir (Sinema Filmi)

2012 - Dağ (Sinema Filmi)

2009 - Büşra (Sinema Filmi)

2007 - Camgöz (Kısa Film)

2006 - Bukalemun (Kısa Film)

2004 - 4 Saat (Kısa Film)

Yapımcı :

2018 - Börü (Sinema Filmi)

2017 - Börü (Tv Dizisi)

2016 - Dağ 2 (Sinema Filmi)

2007 - Camgöz (Kısa Film)

2006 - Bukalemun (Kısa Film)

Görüntü Yönetmeni :

2007 - Camgöz (Kısa Film)

2006 - Bukalemun (Kısa Film)

Oyuncu :

2012 - Dağ (Oğuz) (Sinema Filmi)

Kurgu :

2016 - Dağ 2 (Sinema Filmi)

2012 - Dağ (Kurgu) (Sinema Filmi)

2007 - Camgöz (Kurgu) (Kısa Film)

2006 - Bukalemun (Kurgu) (Kısa Film)