Altan Tan'dan çok konuşulacak açıklama: Joe Biden’ın Türkiye ziyaretinde yaşananları anlattı

HDP eski Milletvekili Altan Tan'dan çarpıcı açıklama...

Altan Tan, katıldığı bir programda gazeteci Ruşen Çakır'a konuştu.

Tan, açıklamalarında 2014 yılında o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden'ın Türkiye ziyaretine değindi.

ZİYARETTE KENDİLERİNDEN İSTENENLERİ PAYLAŞTI

Tan, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan görüşmeye kendisinin de aralarında bulunduğu o dönem HDP'li milletvekillerinin katıldığını ifade etti.

HDP eski Milletvekili Tan, söz konusu görüşmede kendilerinden ne istendiğini aktardı.

ALTAN TAN: "TAYYİP ERDOĞAN DİYE BİRİSİ DE OLMAYACAK"

Altan Tan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Biden Başkan Yardımcısı olarak İstanbul’a geldiği vakit, Amerikan Büyükelçisi'nin evinde verdiği resepsiyonda, Biden’ın özel olarak, ismen görüştüğü birkaç milletvekilinden biriyim.



O birinci çözüm sürecinde şunu söylediler; 'Orta Doğu'daki sınırlar değişecek, Suriye bölünecek. Kürtlere de orada bir bölge vereceğiz. Siz bırakın Türkiye'deki bu işleri, bize odaklanın. Tayyip Erdoğan diye birisi de olmayacak.' Yani 2016 darbesinden öncesini söylüyorum.

"'SİZ BİZE DESTEK VERİN, BİZ DE SİZE DESTEK VERELİM' DEDİLER"