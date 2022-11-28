Altılı masa, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği” önerisini sundu. Toplam 156 sayfadan oluşan Anayasa değişiklik önerisiyle eskiye dönüş sinyali verildi.

8 ayda ikili görüşmeler dahil olmak üzere 49 kez bir araya gelen altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisini tamamladı.

Anayasa taslağı, Ankara’da duyuruldu, madde madde anlatıldı.

Toplamda 156 sayfadan oluşan taslakta dikkat çekici ve bir o kadar da ilginç ayrıntılar var…

Seçim barajı için yüzde 3 önerisi

Altılı masa, seçilir seçilmez seçim barajını yüzde 3’e düşürecek.

Taslağa göre Cumhurbaşkanı, milletlerarası bir sözleşmeden gece yarısı tek başına çıkma kararı veremeyecek.

Cumhurbaşkanı’nın kanunları veto etme yetkisine de son verilecek.

Altı masadan 156 sayfalık anayasa taslağı ViDEO

Partili Cumhurbaşkanlığı dönemi bitecek

Cumhurbaşkanları bir dönem ve 7 yıl için seçilebilecek.

Seçilen Cumhurbaşkanı’nın partisiyle ilişkisi kesilecek.

Görevi sona eren bir cumhurbaşkanı, seçimle gelinen siyasi bir görev üstlenemeyecek.

Kapatma davası oylamaya sunulacak

Başbakan ve bakanlar TBMM’ye karşı sorumlu olacak.

Siyasi partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası açabilmesi, TBMM’nin iznine bağlanacak.

Eleştiri hürriyeti güvence altına alınacak

Düşünce, kanaat ve ifade hürriyeti tek bir maddede düzenlenecek.

Anayasanın 25’inci maddesinde yapılacak değişiklikle eleştiri hürriyeti güvence altına alınacak.

Taslağa göre keyfi sınırlamaların önüne geçilecek.

Dokunulmazlığın kaldırılması zorlaştırılacak

Milletvekillerinin sadece ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halinde dokunulmazlıktan faydalanamayacağı bir düzenleme hayata geçirilecek.

Dokunulmazlığın kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması hükmü getirilecek.

Affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kadına yönelik kasten yaralama ve edimi ifasını fesat karıştırma suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olamayacağı hükmü getirilecek.

Meclis’e bütçe yetkisi

Bütçe yetkisi Meclis’e iade edilecek.

Meclis, ancak yeni hükümeti kurmakta birleşebilirse mevcut hükümeti düşürebilecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kapatılarak Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kurulacak.

Adalet Bakanı ve yardımcısının Hakimler Kurulu üyesi olmasına son verilecek.

RTÜK seçimleri

OHAL KHK’ları kaldırılacak.

Hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilecek.

Sayıştay yüksek mahkeme statüsüne kavuşturulacak.

RTÜK üyeleri, basın mensupları ile iletişim ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilecek.

Yükseköğretim Kurulu kaldırılacak

İçişleri Bakanlığı’nın belediye başkanlarını ve meclis üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi kaldırılacak. Onun yerine Danıştay kararı şartı getirilecek.

Yükseköğretim Kurulu kaldırılacak.

“Güçlü, özgürlükçü, demokratik bir sistem…”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya’nın tanıttığı anayasa önerisinde ayrıca, “Güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz” ifadeleri yer alıyor.