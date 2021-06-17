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- Altın düşüşe geçti: 17 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın düşüşe geçti: 17 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 11:57
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle altın fiyatlarınde sert bir düşüş yaşanıyor.
Yurt içi piyasalarda gram altının fiyatı 501 lira, çeyrek altının fiyatı 813 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" sorularını araştırıyor.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları...
17 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.803,92
Altın ONS satış: 1.804,24
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 501,67
Gram altın satış: 501,74
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 813,00
Çeyrek altın satış: 826,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.248,00
Cumhuriyet altını satış: 3.292,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.627,00
Yarım altın satış: 1.654,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.280,47
Tam altın satış: 3.324,95
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 456,70
22 Ayar bilezik alış: 458,93