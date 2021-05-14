Altın fiyatları 14 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 14 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar?

Altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu nedenle vatandaşlar, arama motorlarında "Altın kaç lira oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs Cuma 2021 güncel altın fiyatları..

14 Mayıs Cuma Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Altın fiyatlarının seyrini yakından takip eden yatırımcılar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor. Bu nedenle hem Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamları hem de bankalardaki alım satım ücretleri araştırılıyor.

Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 14 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları...

14 MAYIS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gramı 499 TL'yi bulan altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.826,10

Altın ONS satış: 1.826,45

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Alış: 499,09

Satış: 499,18

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın Alış: 799,00

Satış: 823,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.177,00

Cumhuriyet altını satış: 3.284,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.589,00

Yarım altın satış: 1.648,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.209,47

Tam altın satış: 3.315,95

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış: 3.300,00

Ata altın satış: 3.340,88

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 425,30

22 Ayar bilezik alış: 427,49