Altın fiyatları 23 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 23 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. Peki 23 Haziran Çarşamba altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

Altın fiyatları, hafta boyunca ons fiyatındaki düşüşle birlikte aşağı yönlü seyir gösterdi. Bin 900 dolar seviyelerinden an itibarıyla bin 782 dolarlara gerileyen ons altın, altın fiyatlarını da aşağı çekti.

Kısa süre önce 526 liralara kadar çıkan altının gram fiyatı, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 493 lira seviyelerinde işlem görüyor. Bu düşüş yatırımcısını endişelendirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

23 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.783,14

Altın ONS satış: 1.783,44

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 493,29

Gram altın satış: 493,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 800,00

Çeyrek altın satış: 813,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.196,00

Cumhuriyet altını satış: 3.241,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.600,00

Yarım altın satış: 1.627,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.228,47

Tam altın satış: 3.273,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 449,24

22 Ayar bilezik alış: 451,33