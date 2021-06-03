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    Altın fiyatları 3 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında artış devam ederken, yatırımcılar piyasayı ve güncel fiyatları yakından takip ediyor. Peki 3 Haziran Perşembe altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira?
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 09:37
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    Altın fiyatları 3 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

    524 lira üzerine çıkan gram altın yatırımcısını sevdirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 3 Haziran 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..

    3 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.897,17

    Altın ONS satış: 1.897,54

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 525,14

    Gram altın satış: 525,26

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 845,00

    Çeyrek altın satış: 864,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.358,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.441,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.679,00

    Yarım altın satış: 1.727,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.390,47

    Tam altın satış: 3.473,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 475,38

    22 Ayar bilezik alış: 478,62

    Altın fiyatları 3 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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