Petrol
80.19
0.25%
Euro
19.8324
0.12%
Dolar
18.6637
0.06%
Altın
1.088
-0.19%
Borsa
5449
0.56%
Bitcoin
319.833
0.05%
BTXN Coin
7.60
-3.91%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    • ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 21 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 21 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    21 Aralık 2022 gününde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. Gram altın son kapanışını 1.090,29 TL üzerinden yapmıştı. İşte güncel altın fiyatları...
    • 21.12.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 21 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    21 Aralık 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bugün altın fiyatları güne düşüşle başladı. İlgiyle takip edilen gram altın son günü 1.090,29 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarında son durum...

    Gram altın ne kadar?

    Gram altın fiyatları 21 Aralık Çarşamba gününde 1.087,82 TL alış fiyatı ve 1.087,92 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

    Yarım altın ne kadar?

    Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.616,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.557,00 TL alış fiyatı ve 3.609,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.807,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.779,00 TL alış fiyatı ve 1.805,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Cumhuriyet altını ne kadar?

    Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 7.208,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 7.131,00 TL alış fiyatı ve 7.194,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    'Bütün halkımızın genci için direnişimiz'
    Gündem

    'Bütün halkımızın genci için direnişimiz'

    Türkiye'de gençler esnek çalışmadan yana
    Ekonomi

    Türkiye'de gençler esnek çalışmadan yana

    Görüş Bildir