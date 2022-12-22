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    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 22 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Bugün yani 22 Aralık 2022 gününde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları sorgulanıyor. Gram altın son kapanışını 1.088,54 TL üzerinden yapmıştı. İşte güncel altın fiyatları...
    • 22.12.2022 - 11:27
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    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 22 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    22 Aralık 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları merak ediliyor. Altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından altın fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Bugün altın fiyatları güne yükselişle başladı. İlgiyle takip edilen gram altın son günü 1.088,54 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarında son durum...

    Gram altın ne kadar?

    Gram altın fiyatları 22 Aralık Perşembe gününde 1.090,32 TL alış fiyatı ve 1.090,55 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

    Yarım altın ne kadar?

    Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.616,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.560,00 TL alış fiyatı ve 3.618,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.808,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.786,00 TL alış fiyatı ve 1.810,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Cumhuriyet altını ne kadar?

    Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 7.209,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 7.151,00 TL alış fiyatı ve 7.217,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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