48'ncisi düzenlenen Altın Kelebek'te ödül alan Pınar Deniz, izlediği bir filmin etkisiyle dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu söyledi.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'ncisi bu gece düzenlendi.

Ödül töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü Pınar Deniz'e giderken 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu.

Ödülünü alan Pınar Deniz daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

İzlediği bir filmden etkilenerek oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Pınar Deniz, nasıl oyuncu olduğunu anlattı.

"Dünyayı kurtarma duygusu beni oyuncu yaptı"

Dünyayı kurtarması gerektiğini düşünerek oyuncu olduğunu belirten ünlü isim, bu duygunun kendisini oyuncu yaptığını ifade etti.

Deniz, "İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı. Ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamadım, metroda arkadaşıma şunları söyledim, 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim. Ve tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı. Teşekkür ederim" dedi.

Altın Kelebek'te ödül alan Pınar Deniz: Dünyayı kurtarmam lazım dedim

Dalga konusu oldu

Öte yandan Pınar Deniz'in sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

Bir kullanıcı 'İzlerken utandım' yorumunu yaparken, diğer kullanıcılardan biri de, 'Sınırda nöbet bekleyenler değil şovmen sen kurtarıyorsun ülkeyi kesinlikle' dedi.

"Hukuk okumadan avukat rolü yapınca bir şeyleri değiştireceğini sanmış"

İşte o yorumlardan bazılar...

'Pınar Deniz Hanım, hukuk okumadan avukat rolü yapınca bir şeyleri değiştireceğini sanmış olabilir.'

'Ünlüler duygusal konuşacağım, edebiyat yapacağım diye saçmalayın lütfen ya. Pınar Deniz'in konuşmasından bir şey anlayan var mı? Gerçekten çocukların kaçırılması ile senin ünlü olmanın, Altın Kelebek almanın ne alakası var?'