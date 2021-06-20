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Altında düşüş sürüyor: 20 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altında düşüş sürüyor: 20 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın, haftanın son gününde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki 20 Haziran Paza altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?