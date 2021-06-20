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    Altında düşüş sürüyor: 20 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın, haftanın son gününde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki 20 Haziran Paza altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 09:53
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    Altında düşüş sürüyor: 20 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, piyasaların kapalı olduğu 20 Haziran Pazar gününde altın fiyatlarının güncel durumunu merak ediyor.

    Geçtiğimiz hafta 534 TL seviyelerini gören gram altın, son zamanlarda düşüş yaşıyor. 500 liranın altına düşen gram altın, 20 Haziran Pazar günü itibarıyla 495 lira seviyesini gördü.

    Bu düşüş yatırımcısını endişelendirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılıyor. Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 20 Haziran 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları..

    20 HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.764,22

    Altın ONS satış: 1.764,50

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 495,59

    Gram altın satış: 495,67

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 803,00

    Çeyrek altın satış: 821,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.206,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.270,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.606,00

    Yarım altın satış: 1.641,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.238,47

    Tam altın satış: 3.302,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 452,18

    22 Ayar bilezik alış: 454,05

    Altında düşüş sürüyor: 20 Haziran 2021 gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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