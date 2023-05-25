Amanos Dağları'nda PKK'ya ait depo imha edildi Amanos Dağları'nda, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen depoda muhtelif yaşam malzemesi, elektronik devre kartı, pil bloğu ve kablo bulundu.

AA

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Ülke içerisinde ve sınırlarda başlatılan operasyonlara her gün bir yeni eklenirken Mehmetçik terörü bitirmeye kararlı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Yaşam malzemesi ele geçirildi

Ekipler, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen depo tespit etti.

Depoda yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 60 kilogram amonyum nitrat gübre, muhtelif yaşam malzemesi, elektronik devre kartı, pil bloğu ve kablo bulundu.

İmha edildi

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulması sonrası depo imha edildi.