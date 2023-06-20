Amasya'da düşen kadına ilk müdahaleyi doktor olan belediye başkanı yaptı Bir açılışta 2 metreden boşluğa düşen kadına ilk müdahaleyi Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik yaptı. Hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alındı.

DHA Amasya'da bir kooperatif binasının açılışında binanın gezilmesi sırasında, bir anlık dalgınlık sonucu koltukların arkasındaki boşluğa düşen 76 yaşındaki Nurhan Hümeyra Kop'a ilk müdahaleyi Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik yaptı. Çelik, gelen sağlık ekiplerine yaralının durumunu anlattı. Hastaneye kaldırıldı İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kop, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kol ve kaburgasında kırık tespit edildi Tedaviye alınan Kop’un kolunda ve kaburgasında kırık olduğu belirtildi.