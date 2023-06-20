DHA

Amasya'da bir kooperatif binasının açılışında binanın gezilmesi sırasında, bir anlık dalgınlık sonucu koltukların arkasındaki boşluğa düşen 76 yaşındaki Nurhan Hümeyra Kop'a ilk müdahaleyi Amasya Başkanı Dr. Bayram Çelik yaptı.

Çelik, gelen sağlık ekiplerine yaralının durumunu anlattı.

Hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kop, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kol ve kaburgasında kırık tespit edildi

Tedaviye alınan Kop’un kolunda ve kaburgasında kırık olduğu belirtildi.