DHA
Amasya'da bir kooperatif binasının açılışında binanın gezilmesi sırasında, bir anlık dalgınlık sonucu koltukların arkasındaki boşluğa düşen 76 yaşındaki Nurhan Hümeyra Kop'a ilk müdahaleyi Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik yaptı.
Çelik, gelen sağlık ekiplerine yaralının durumunu anlattı.
Hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kop, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kol ve kaburgasında kırık tespit edildi
Tedaviye alınan Kop’un kolunda ve kaburgasında kırık olduğu belirtildi.