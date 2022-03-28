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    Amasya'da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri

    Sürücüsünün el frenini çekmeyi unutup indiği araç, eğimli yolda kayarak uzun süre hareket etti.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:08
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    Amasya'da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri

    Amasya sebze halinde sürücüsünün indikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu çalışır haldeki otomobil bir anda hareket etti.

    Önce bir tıra temas eden otomobil zeminin eğimli olması nedeniyle hızlanarak yaklaşık yüz metre ötede daldığı iş yerinde eşyalara ve beton direğe çaptı.

    Direğe çarptıktan sonra ilginç bir şekilde geri geri çıkıp çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uzun süre ilerleyen otomobil, yavaşlaması sonrasında müdahale edilerek durdurulabildi.

    "BOMBA PATLAMIŞ GİBİ SES ÇIKTI"

    Film gibi anlara tanıklık eden vatandaşlardan Oğuzhan Tatar, “Arabanın içinde kimse yoktu. Çarpınca bomba patlamış gibi ses çıktı. Ya el frenini çekmeyi unuttu. Ya el freni tutmadı ya da araç eski olduğu için vites boşa çıktı” ifadelerini kullandı.

    Amasya'da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri ViDEO

    Amasya da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri #1

    Amasya da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri #2

    Amasya da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri #3

    Amasya da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri #4

    Amasya da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri #5

    Amasya da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri #6

    Amasya da el freni çekilmeyen araçtan film sahnesi görüntüleri #7


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