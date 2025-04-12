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İHA

Amasya-Merzifon yolunda kar yağışının etkili olduğu sabah saatlerinde, bir tır sürücüsü yavaşlayan otomobile çarpmamak için ani bir manevra yaptı.

Kaygan zeminde kontrolden çıkan tır, yan yatmak üzereyken sürücüsünün müdahalesiyle toparlandı.

Facianın eşiğinden dönülen o anlar, arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

“YAN TARAFTAKİ ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLEBİLİRDİ”

O anlara tanıklık eden Yasemin Kırbıyık yaşadıklarını şöyle anlattı: “Tır yalpaladı. Sonrasında sürücüsü çok güzel bir şekilde toparladı. Yan yatabilir ya da yan taraftaki aracın üstüne devrilebilirdi. Çok korktum.”

O ANLARI ARAÇ KARMERASI KAYDETTİ

Tır sürücüsünün manevrayla direksiyon hakimiyetini yeniden sağlamasının ardından, kavşakta yanan kırmızı ışığa rağmen sol şeritten yoluna devam ettiği de araç kamerasına yansıdı.

Olayda herhangi bir kaza ya da yaralanma yaşanmadı, ancak saniyeler içinde gerçekleşen manevra büyük bir tehlikenin önüne geçti.