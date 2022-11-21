Amasya'da kaza geçiren tiyatro ekibinin son sahneleri ortaya çıktı

Baş Belası adlı tiyatro ekibinin şehirler arası yolculuğunda geçirdiği kaza 3 can aldı. Ekibin kazadan önceki son tiyatro oyunlarından kareler paylaşıldı.

Çorum'dan Samsun'a hareket eden tiyatro ekibi, dehşeti yaşadı.

"Baş Belası" adlı oyun için ekibi taşıyan Aykut Bektaş kontrolündeki 52 ADK 527 plaklı minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıktı.

İçlerinde tanınmış kişilerin de bulunduğu tiyatro ekibi aracı, bu etki ile 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

3 kişi kurtarılamadı

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar tedavi altında

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'daki tiyatro gösterisini organize eden Caner Erkan, "Çok üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şu anda ben de Amasya'ya gidiyorum." dedi.

Son tiyatro gösterisinden görüntüler ortaya çıktı

Tiyatro gösterisi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde ise oyuncuların gösterisi yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca kazada hayatını kaybeden Özgür Karataş'ın da salon dışında çay içtiği görüntüler de kameralara yansıdı.

İşte o kareler...