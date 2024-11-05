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ABD seçimleri için beklenen gün geldi çattı.

Bir tarafta Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, diğer tarafta ise Demokratların adayı Kamala Harris...

Trump ve Harris arasındaki yarışta yavaş yavaş sona gelirken Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri canlı yayınlar ve bağlantılarla okuyucularına aktarmayı sürdüren Ensonhaber, bu kez de ABD seçimlerini takip etmek için başkent Washington DC'de.

Ensonhaber yazarı Adem Metan, ABD'nin başkenti Washington DC'den seçimlere ilişkin dikkat çeken bilgiler aktardı.

Bulunduğu noktada oy kullanma işleminin başladığını aktaran Metan, dün geceden bu yana Washington DC'nin ara sokaklarında ABD seçmenlerinin nabzını tuttu.

Olası bir karışıklık nedeniyle bazı AVM'lerin vitrinlerinin camlarını kapattığını belirten Adem Metan, "Özellikle bazı AVM vitrinlerinin camlarını kapattığını gördük. Bunu çok sayıda dükkanda gördük. Çünkü Trump’ın kaybetmesi durumunda bazı sokak karışıklıkları bekleniyor. Dileriz ki öyle bir şey olmaz ancak böyle bir beklenti söz konusu." ifadelerini kullandı.

"YALNIZCA BAŞKANA DEĞİL, KONGRE ÜYESİ, VALİ VE BELEDİYE BAŞKANLARINA DA OY VERİYORLAR"

Metan, daha sonra her bir oy kullanma işleminin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü söyledi.

Oy kullanma işlemleri elektronik ortamda yapılıyor olsa da ABD'lilerin kongre üyesi, vali ve belediye başkanlarına da oy vermesi nedeniyle işlemlerin uzayabildiğini aktaran Metan, "Arkamda görmüş olduğunuz ABD vatandaşlarının oy kullanma işlemine dakikalar önce başladığını söylemiştim. Şunu belirtmekte fayda var, bir kişinin oy kullanma işlemi 8 ila 10 dakika sürüyor. Her ne kadar oy kullanma işlemi elektronik ortamda yapılıyor olsa da başkanın dışında yani Trump ve Harris’in dışında kongre üyesi, vali ve belediye başkanlarına oy verildiği için işlemler biraz uzun sürüyor." dedi.

METAN, GÜNLERDİR KONUŞULAN 'SALINCAK EYALET' SİSTEMİNİ ANLATTI

Hem Beyaz Saray'ın önünden hem de Kongre binasından yayınların süreceğini de sözlerine aktaran Metan, daha sonra ABD seçim sistemindeki salıncak eyalet kavramından bahsetti.

Günlerdir ülke kamuoyunda tartışılan salıncak eyalet kavramını tane tane anlatan Metan, "ABD seçimlerinde aslında en önemli noktalardan biri salıncak eyaletler. Peki nedir bu salıncak eyaletler? Günlerdir Türkiye kamuoyu da bu ifadeyi çok fazla duyuyor. Örneğin Trump New York’ta miting gerçekleştirmiyor, ABD seçim sisteminde bir bölgede gerçek anlamda sayısal olarak üstünlüğü sağlayamıyorsanız bir puanla bile kaybediyor olmanızın sizin o eyaleti alamayacağınız anlamını taşıyor. Dolayısıyla hem Trump hem de Kamala farkı değiştirebilecek eyaletlerde son mitinglerini gerçekleştirdiler." şeklinde konuştu.

4 SALINCAK EYALET VURGUSU: PUANLAR BİRBİRİNE ÇOK YAKIN...

4 salıncak eyalette oyların çok yakın olduğunu da belirten Metan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Carolina, Georgia, Arizona ve Michigan eyaletlerinde son anketler yayınlandı. Buralarda birbirlerine çok yakın puanlar olduğunu görüyoruz. Bu salıncak eyaletler aslında ABD’nin yeni başkanını belirleyecek. Örneğin Carolina’da seçimi kim alacak ve bu salıncak eyalet Cumhuriyetçilere mi yoksa Demokratlara mı destek verecek ya da Michigan, Trump’ı mı destekleyecek yoksa Kamala’yı mı destekleyecek?

PENSİLVANYA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ANLATTI

Metan son olarak, Kamala Harris'in Pensilvanya'da gerçekleştirdiği miting ve çalışmalardan bahsetti.

Salıncak eyalet sistemine göre bıçak sırtı olan bölgelere ağırlık verildiğine de vurgu yapan Metan'ın sözleri şöyle: