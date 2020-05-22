Amerika'da bakımevine bırakılan bir yaşlıyı acımasız bir şekilde döven şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koronavirüsle mücadele eden Amerika'da yaşlıların ikinci plana atıldığı ortada olan bir gerçek.

Bakımevlerine terk edilen yaşlılara da sürekli şiddet uygulanıyor.

Ortaya çıkan son görüntüler ise Detroit'ten.

TUTUKLANDI

Bakımevine bırakılan yaşlı adama acımasızca vuran bakıcı, görüntülerin hızla yayılmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu gerçek olabilir mi?" diyerek tepki gösterdiği olay ülkede büyük yankı uyandırdı.

Yapılan soruşturmanın ardından bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKIMEVLERİNDE 10 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Amerika'da koronavirüs döneminde bakımevlerinde 10 binden fazla kişi öldü. Ölüm rakamlarının yüksek olması ülkede tartışmaları sürekli gündemde tutuyor.

Amerika'da yaşlı bakımevinde şiddet kamerada VİDEO