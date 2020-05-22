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Amerika'da yaşlı bakımevinde şiddet kamerada
Amerika'da bakımevine bırakılan bir yaşlıyı acımasız bir şekilde döven şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Haber Merkezi
- 22.05.2020 - 18:43
Koronavirüsle mücadele eden Amerika'da yaşlıların ikinci plana atıldığı ortada olan bir gerçek.
Bakımevlerine terk edilen yaşlılara da sürekli şiddet uygulanıyor.
Ortaya çıkan son görüntüler ise Detroit'ten.
TUTUKLANDI
Bakımevine bırakılan yaşlı adama acımasızca vuran bakıcı, görüntülerin hızla yayılmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu gerçek olabilir mi?" diyerek tepki gösterdiği olay ülkede büyük yankı uyandırdı.
Yapılan soruşturmanın ardından bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAKIMEVLERİNDE 10 BİNDEN FAZLA ÖLÜM
Amerika'da koronavirüs döneminde bakımevlerinde 10 binden fazla kişi öldü. Ölüm rakamlarının yüksek olması ülkede tartışmaları sürekli gündemde tutuyor.
Amerika'da yaşlı bakımevinde şiddet kamerada VİDEO