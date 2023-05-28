Amine İlknur Tombul, ikinci tur kombiniyle yine hezimete uğradı Demokrat Parti 28. Dönem Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Amine İlknur Tombul, ikinci tur seçimi için sandığa gitti. Sandık kombini yine çok konuşulan Tombul, “Baharı getiriyoruz” dese de, umduğunu bulamadı.

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Türkiye, bugün büyük bir sınav verdi…

Çekişmeli geçeceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle bitti.

Dünyada yankı uyandıran sonuçlar, muhalif kesim tarafından da artık kabullenildi.

"Baharı getiriyoruz" diyerek, sandığa gitti

Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Seçim sonuçlarını kabullenmek istemeyen bazı kesimler de yok değil…

İlk turda giydiği mini elbisesi ile sandığa giderek sosyal medyada gündem olan Demokrat Parti 28. Dönem Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Amine İlknur Tombul, ikinci tur için de “Baharı getiriyoruz” dedi.

Mini elbisesiyle boy gösterdi

Yine mini bir elbiseyle Ankara’da oyunu kullanan ve “Ankara’da geleceğimiz için kararımızı verdik. Baharı getiriyoruz…” diyerek, sandık başı pozunu paylaşan Tombul, umduğunu bulamadı.

Yenilgiyi hazmedemeyen Tombul, sadece Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz’un “Değişim olsun diye, demokrasi kazansın diye gece gündüz ekibimizle çalıştık. Kemal Kılıçdaroğlu’na haklarımız helal olsun” yazılı bir paylaşımını, alkış emojisiyle paylaştı.