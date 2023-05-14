Amine İlknur Tombul oyunu kullandığı anları paylaştı Demokrat Parti 28. Dönem Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Amine İlknur Tombul oy kullandıkları anları sosyal medya hesabında bahar kombinim açıklamasıyla paylaştı.

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Türkiye büyük seçim sürecini geride bıraktı.

Gözler birkaç saat içerisinde açılacak sandıklara çevrildi.

Sabahın erken saatlerinde kurulan sandıklara siyasi isimler de gitti.

Bu isimlerden biri de Demokrat Parti 28. Dönem Ankara 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Amine İlknur Tombul oldu.

Oy kullandığı anların karesini çeken aday adayı o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Baharı getiren kombinimle"

Tombul paylaşımında şu ifadelere yer verdi: