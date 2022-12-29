Petrol
82.79
-1.43%
Euro
19.9669
0.56%
Dolar
18.7174
0.04%
Altın
1.094
0.78%
Borsa
5477
2.46%
Bitcoin
315.300
-0.18%
BTXN Coin
5.93
-2.94%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Amorti ve teselli ikramiyesi nedir? 2023 Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar?

    Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango 2023 çekilişi hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Peki amorti ve teselli ikramiyesi nedir ve miktarı ne kadar?
    • 29.12.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amorti ve teselli ikramiyesi nedir? 2023 Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar?

    2023 Milli Piyango çekilişi yeni yıla kısa bir süre kala yakından takip ediliyor. Pek çok vatandaş amorti ve teselli ikramiyesinin ne olduğunu ve miktarını merak ediyor. Peki amorti ve teselli ikramiyesi nedir, kimlere verilir?

    Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar?

    Eğer çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olmaktadır. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır. 
    Bir diğer merak edilen ikramiye türü de teselli ikramiyesidir. Büyük ikramiyeyi kazanan numara sadece tek bir rakamla farklı olan bir bileti olanlar, teselli ikramiyesi kazanmaktadır.

    Milli Piyango nasıl oynanır?

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com adresi üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alarak oynayabilirsiniz.

    Milli Piyango bu sene 200 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibini arayacak. Heyecanlı gece sonrası çekiliş sonuçları noter huzurunda canlı şekilde yayınlanacak. Sonuçlar Milli Piyango resmi sitesi üzerinden takip edilebilecek.


    Ordu’da evini ve aracını satan adam, 380 bin TL dolandırıldı
    3. Sayfa

    Ordu’da evini ve aracını satan adam, 380 bin TL dolandırıldı

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Kira sözleşmesi devam ederken konutunu satan kişi tazminat ödeyebilir
    Emlak

    Kira sözleşmesi devam ederken konutunu satan kişi tazminat ödeyebilir

    Görüş Bildir