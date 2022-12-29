Amorti ve teselli ikramiyesi nedir? 2023 Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar?

Amorti ve teselli ikramiyesi nedir? 2023 Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar?

Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango 2023 çekilişi hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Peki amorti ve teselli ikramiyesi nedir ve miktarı ne kadar?

2023 Milli Piyango çekilişi yeni yıla kısa bir süre kala yakından takip ediliyor. Pek çok vatandaş amorti ve teselli ikramiyesinin ne olduğunu ve miktarını merak ediyor. Peki amorti ve teselli ikramiyesi nedir, kimlere verilir?

Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar?

Eğer çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olmaktadır. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

Bir diğer merak edilen ikramiye türü de teselli ikramiyesidir. Büyük ikramiyeyi kazanan numara sadece tek bir rakamla farklı olan bir bileti olanlar, teselli ikramiyesi kazanmaktadır.

Milli Piyango nasıl oynanır?

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com adresi üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alarak oynayabilirsiniz.



Milli Piyango bu sene 200 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibini arayacak. Heyecanlı gece sonrası çekiliş sonuçları noter huzurunda canlı şekilde yayınlanacak. Sonuçlar Milli Piyango resmi sitesi üzerinden takip edilebilecek.