Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun ismi Türkiye Basın Federasyonu oldu

Haber Merkezi

Basın dünyasını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı...

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, 2014 yılında Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yayıncılık alanında faaliyete başladı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

2023'ten beri Anadolu Yayıncılar Federasyonu ismi ile yola devam eden kurum, Türkiye Basın Federasyonu oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

"ÜÇ KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLACAK"

Burhan, "Özellikle basın mensuplarının özlük haklarını güçlendirmek ve medya sektörünün daha özgür ve adil bir yapıya kavuşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu çalışmaları yürütürken üç kırmızı çizgimiz olacak, ezan, bayrak ve Cumhuriyetin değerleri" diye konuştu.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Çalışmalarını var güçleriyle sürdüreceklerine işaret eden Burhan, "Federasyonumuzun kuruluş sürecinde ülkemizin isminin federasyonumuza verilmesine izin veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İletişim Başkanı'mız Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.