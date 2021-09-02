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    Anayasa Mahkemesi, HDP'ye ek süre verdi

    HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davanın ardından savunma isteyen partiye, Anayasa Mahkemesi'nden onay çıktı. Mahkeme, savunma için süre talep eden HDP'ye 30 gün tanıdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 13:13
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    Anayasa Mahkemesi, HDP'ye ek süre verdi

    Halkların Demokatik Partisi'nin (HDP) kapatılmasına ilişkin başlatlan süreç devam ediyor.

    Ceza davası prosedürü izlenen davada Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, iddianameyi oy birliğiyle kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin davalı partiye tebliğinden itibaren ön savunma yapabilmeleri için 2 aylık süre başlattı.

    Fakat HDP, yasal süre içinde ön savunmasını vermek yerine AYM'ye başvurdu.

    EK SÜRE TALEBİNDE BULUNULDU

    Partinin Hukuk Komisyonu, bu süre dolmadan AYM'ye başvurarak, savunma için ek süre talebinde bulundu.

    AYM Genel Kurulu, bu süreçlerin ardından, dava ile ilgili mahkemeden talepte bulunulan hususların incelemesini bugün ele aldı.

    Anayasa Mahkemesi, HDP ye ek süre verdi #1

    AYM, HDP'YE EK SÜRE VERDİ

    Genel Kurul, partiye 30 gün ek süre verilmesine karar vererek, HDP'nin ön savunma için istediği süreyi uzattı.

    EK DELİL VE YAZILI EK SAVUNMA VERİLEBİLECEK

    Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

    Anayasa Mahkemesi, HDP ye ek süre verdi #2

    KAPATMA İSTEMİ ESASTAN GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANACAK

    Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

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