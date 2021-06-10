'Andımız' kararının gerekçesi açıklandı

Danıştay, "Yasa, Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor" dedi.

Danıştay, öğrenci andıyla ilgili kararın gerekçesini paylaştı.

Açıklamada, davanın sadece andın okutulup okutulmamasına dair olduğu belirtilerek, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

"MEB'E TAKDİR HAKKI TANIYOR"

Öğrenci andının halen eğitim materyali olarak kullanıldığını anımsatan Danıştay, "Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değil. Yasa, Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor." ifadeleri kullanıldı.